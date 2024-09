Traffico Roma del 26-09-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

ilintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul grande raccordo anulare code nelle due carreggiate tra la diramazionesud della coppia è in carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Cassia fino alla Salaria code al momento per i lavori in corso su via del Foro Italico dove si viaggia su carreggiata ridotta tra via Salaria viale di Tor di Quinto in ambo i sensi di marcia e alle 21 di questa sera all'OlimpicoAthletic Bilbao sfida valida per l'Europa League previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area circostante lo ricordiamo raggiungibile lo stadio con le numerose linee bus in arrivo dei diversi quadrati della città