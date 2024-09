Traffico Roma del 26-09-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità 4 ottobre lavori di potatura in via Leone XIII transito su carreggiata ridotta tra via Pio IV e via Filippo Bernardini possibili disagi sul posto lavori in corso su via del Foro Italico che comportano una riduzione della carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni di percorrenza le 21 di questa sera all'OlimpicoAthletic Bilbao sfida valida per l'Europa League previste le consuete modifiche alla viabilità nell'area circostante lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile con le numerose linee di bus in arrivo dai diversi quadranti della città