Traffico Roma del 26-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni chiuso per lavori un tratto di via Santo Stefano Rotondo all’altezza dell’ospedale San Giovanni addolorata per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale deviazioni anche per le linee bus 117 117 di al Gianicolense Fino al prossimo 4 ottobre la di potatura in via Leone XIII il transito viene su carreggiata a ridotta tra via Pio IV e via Filippo Bernardini possibili rallentamenti nelle ore di maggiori pelosi una manifestazione in via Flavia nei pressi della sede del Ministero del Lavoro possibili ripercussioni suldi zona fino a termine vento previsto per le 13 prima di concludere una nota che riguarda il trasporto pubblico sulla linea...