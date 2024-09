Tra sana alimentazione pratica sportiva e cura del sè | il progetto Ben-Essere evolve e combatte la sedentarietà

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il“Ben-e corretti stili di vita”, coordinato da Luigi Barilari e sviluppato in collaborazione con il Gal l’Altra Romagna, ha l’obiettivo di diffondere stili di vita salutari nella popolazione dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese come opportunità per il