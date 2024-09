Tombe depredate al cimitero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Credo non si possa spiegare a parole la sensazione del vedere la tomba di un proprio caro completamente derubata, insieme a tutte quelle accanto. Di per sé è un vuoto che non può essere colmato, e portare via tutto ciò con cui si adorna, che è una delle poche forme che ci resta di dimostrare la nostra vicinanza ad una persona che non c’è più, che ci fa sentire in qualche modo più vicini, è una forma di orrore. Quanta vergogna ci deve essere per arrivare al punto di derubare quei pochi oggetti presenti nella tomba di un defunto, per guadagnarci qualche soldo rivendendoli? O per utilizzarli per se stesso? Lasciate in pace delle persone che hanno già sofferto in passato e tenetevi un briciolo di dignità nel non toccare un luogo così delicato.