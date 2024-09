The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom è ora disponibile su Nintendo Switch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 26 settembre 2024) A partire da oggi, 26 settembre, Theofofin esclusiva sulla famiglia di console. Si tratta del primo capitolo nella storia della saga Theof, in cui il ruolo da protagonista è stato affidato alla principessa, personaggio a cui è intitolata, dal 1986, la celeberrima serie videoludica. Sarà pertanto compito della neo eroina soccorrere lo spadaccino Link e salvare il regno di Hyrule, sfruttando unicamente i poteri del bastone di Tri e la sua saggezza. Per celebrare questo grande debutto, l’artista Andrea Gandini, già noto nella Capitale per le sue sculture in legno, ha realizzato un’opera d’arte nel cuore di Roma, a pochi passi dal Circo Massimo.