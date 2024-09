The Last of Us | il teaser trailer della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 26 settembre 2024) HBO ha da poco diffuso ilrelativo alladi Theof Us, la serie tv ispirata al celebre videogame. La primaserie tv HBO ha ottenuto il plausocritica, ma anche il grande supporto del pubblico (è la primadi una serie tv più vista di sempre sulla piattaforma). Inoltre, la precedente tornata episodica ha ottenuto ben 8 nomination agli Emmy Awards. Il rilascio deloggi coincide (non si tratta di una scelta casuale) con l’annuale “Theof Us Day“, giorno in cui si celebra la fortunata saga videoludica firmata Naughty Dog.