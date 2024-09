Terni violenza sessuale su una ragazza | Vogliamo essere libere di vivere la città senza paure e pericoli

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di giovedì 26 settembre 2024)nei confronti di una, scatta il presidio in. L’associazioneDonne si ritroverà, invitando i cittadini a partecipare, per un presidio giovedì pomeriggio alle ore 18 in largo Liberotti, luogo dellasubita da unadi 20 anni lunedì sera.