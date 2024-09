Tennis Sinner parte bene a Pechino | battuto Jarry 4-6 6-3 6-1 Dopo la vittoria un bacio al cielo per la zia morta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un po' di ruggine comprensibilela pausa, la novità dello staff che ha finalmente accolto sul campo i due nuovi entrati Panichi e Badio, la normale necessità di adattamento quando si cambia continente, un’ombra sul cuore per la morte di zia Meggi alla quale aveva dedicato il successo a New York (alla fine unalper lei), e soprattutto un avversario che ha potenzialità importanti: Jannikdebutta adomando un rivale scorbutico come il cileno Nicolas4-6, 6-3, 6-1. Negli ottavi l’avversario sarà il vincente tra Struff e Wawrinka che si affrontano domani. Perso il primo set per 6-4 contro il cileno, Jannik si è sciolto dall’inizio del secondo facendo subito il break mentreaccusava una lieve flessione.