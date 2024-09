Szczesny al Barcellona oggi le visite mediche | “Non per soldi ma per una questione di rispetto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giornata cruciale per Wojcieche il: previste ledel portiere polacco che andrà a firmare un contratto di un anno, fino a fine stagione, per sostituire l'infortunato ter Stegen. L'ex Juve aveva appena annunciato il suo ritiro dal calcio: "Non potevo dire di no"