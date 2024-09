Svolta sulla data della morte di Liliana Resinovich | la perizia ribalta tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladi, contrariamente a quanto indicato dalla prima consulenza medico legale affidalla Procura ai medici Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, potrebbe essere avvenuta il giorno stessosua scomparsa, ovvero il 14 dicembre del 2021. Lo confermano i risultati delle rilevazionitemperatura, sul microclima, condotte con l'uso di sonde nel punto dove era stato trovato il cadavere63enne. I risultati, confrontati con una serie di parametri - scrive oggi Il Piccolo di Trieste - hanno consentito di evidenziare come in quel punto preciso dell'ex Opp si registrano 5 gradi in meno rispetto ad esempio a via Giulia. Stabilendo che nelle settimane a cavallo tra il 14 dicembre 2021, giornoscomparsa e il 5 gennaio del 2022, giorno del ritrovamento, nel punto del boschetto dove giaceva il corpo dic'erano 4 gradi.