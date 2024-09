Sui Monti Dauni torna ' ExpoCasalvecchio'

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024)’, la tradizionale rassegna fieristica organizzata in occasione dei festeggiamenti in onore di San Matteo in programma sabato 28 e domenica 29 settembre. La due giorni si aprirà con un momento di confronto dal titolo ‘L’associazionismo agricolo per la valorizzazione