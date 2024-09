Stuprata in pieno centro inizia il processo a un 33enne

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di giovedì 26 settembre 2024)da un uomo conosciuto in un pub. E' questa la storia di una 31enne che accusa un giovane ragazzo, originario del Ghana, di aver violentata ina Castelfranco. Il ragazzo le avrebbe anche preso la borsetta dicendole che non l'avrebbe riavuta se non avesse acconsentito