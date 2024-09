Strangolò il bimbo piccolo Perizia sulla mamma malata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Gip di Pavia Pietro Balduzzi conferirà a novembre l’incarico per svolgere unapsichiatricadonna quarantacinquenne, che a luglio dell’anno scorso ha ucciso il suo bambino di undici mesi a Voghera. La donna è indagata per omicidio aggravato dal vincolo parentale e sta affrontando l’udienza preliminare. Si trova in libertà vigilata, dopo la revoca degli arresti domiciliari nei mesi scorsi, ed è in una comunità per poter seguire le necessarie terapie di cui ha bisogno. La mattina del 14 luglio 2023 l’allarme era scattato quando la nonna del, madre dell’indagata, era arrivata a casa della figlia per stare con lei e il bambino. Sembra infatti che i parenti cercassero di non lasciarla mai da sola: l’omicidio era avvenuto in un breve lasso di tempo tra l’uscita di casa del marito dell’indagata e padre del bambino, per andare a lavorare, e l’arrivo della nonna.