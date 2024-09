Sprofonda il cortile in un palazzo il Comune corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra ha la messa in sicurezza di un immobile in via Matarazzo a causa dellomento di un. I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta unitamente al personale dell'Ufficio Tecnico comunale e degli agenti del