Sport in tv oggi giovedì 26 settembre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il programma completo delloin tv per la giornata di26, conglie le informazioni per la diretta tv e streaming. Calcio protagonista con gli incontri di Europa League e Coppa Italia, ma c’è anche la vela con la finale di Louis Vuitton Cup e il tennis con i prestigiosi tornei di Pechino (Atp 500 e Wta 1000) e Tokyo (Atp 500). Spazio infine al biliardo con il British Open.face.it vi racconterà tutto questo in tempo reale, intanto ecco di seguito ildettagliato.in tv26digliFace.