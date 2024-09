Spopola il trend ’demure’ All’insegna della modestia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alla fine di un’estatedi vacanze, musica e flirt, ilchesui social è essere. Per gli appassionati di Tik Tok è impossibile non aver notato attori famosi, creator, ma anche persone comuni che nei loro video si sono definiti ’very demure’. La sua traduzione si avvicina a ’discreto, modesto, riservato’, non sfarzoso dunque, senza ostentazione e senza eccessi. Tutto, se vogliamo, può essere demure. Da Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan, molte celebrity hanno preso parte a questo nuovo. Jennifer Lopez ha addirittura spiegato in un video che anche l’atto di bere da una bottiglia può essere fatto in modo demure. Ora la domanda sorge spontanea: desideriamo davvero essere davvero demure o ci ritroviamo ad esserlo seguendo la moda del momento? a cura di Maurizio Costanzo