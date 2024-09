Spinazzola titolare contro il Palermo | Conte punta su di lui in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024)evita tensioni nello spogliatoio e si affida aper conquistare gli ottavi di finaleil. In vista della sfida diil, il tecnico azzurro Antonioha deciso dire su Leonardo, che scenderà in campo come. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli, atteso sul campo del Maradona alle 21.00, cercherà di conquistare il pass per gli ottavi di finale., che ha recentemente lasciato la Roma a costo zero, è stato uno dei protagonisti del precampionato, e il tecnico salentino intende valorizzarlo nel nuovo assetto tattico. Con grande fiducia,spera che il giocatore possa brillare e contribuire al successo della squadra, evitando così musi lunghi all’interno dello spogliatoio.