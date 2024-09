Spaccata in un bar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quando è scattato l’allarme di intrusione in un bar, in viale Timavo a Reggio, verso le tre di ieri notte, mobilitati dalla centrale operativa di un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile cittadino, accertando che i ladri avevano forzato la porta d’ingresso del locale pubblico per poi entrare nell’edificio puntando, come spesso capita in questi casi, il denaro del fondo cassa, per un bottino di alcune centinaia di euro. In tutta la zona sono scattate le ricerche, convinti che i malviventi potessero essere ancora nella zona. Ma finora l’esito degli accertamenti non ha dato l’esito sperato. Intanto, i responsabili del bar hanno avviato le verifiche per cercare di quantificare esattamente il danno, aggiungendo anche le conseguenze alla porta forzata al valore del denaro del fondo cassa che è stato portato via dai soliti ignoti.