Sinner oggi contro Jarry inizia Atp Pechino | orario e diretta tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Janniktorna in campo, giovedì 26 settembre, nel primo turno del torneo Atp di. L’azzurro, numero 1 del mondo, si presenta come campione in carica nella capitale cinese e riparte dopo il trionfo agli US Open. Il 23enne altoatesinoaffronta – intv e streaming – il cileno Nicolas, 28 anni e numero 28 del ranking Atp. La sfida è la terza sul campo centrale, dove il programma si apre alle 11 locali (le 5 del mattino in Italia) con il match femminile Osorio-Tomljanovic e prosegue con la sfida maschile Zhou-Kotov. E’ ipotizzabile chescenda in campo verso le 11 italiane. All’alba italiana debutta Lorenzo Sonegoil francese Adrian Mannarino mentre Flavio Cobolli giocherà nel pomeriggio (la serata cinese)il kazako Alex Bublik.