Sinner batte Jarry Jannik al secondo turno dell’Atp Pechino

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) –oggi supera il primodel torneo Atp di2024. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo,il cileno Nicolas, numero 28 del ranking, per 4-6, 6-3, 6-1 in 1h55' conquistando la 56esima vittoria in una stagione strepitosa. Alaffronta il vincente del L'articoloalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.