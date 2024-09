Si sente male mentre é in auto e muore

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grave incidente questa mattina a Cassino (Frosinone} tra via Appia e via Pincicardi. Un uomoera alla guida della sua, molto probabilmente per un malore,ha perso il controllo del mezzo andata sbattere contro il guardrail.Per il 72enne C.C., residente a Cassino, purtroppo non c'è