Sette milioni e 355mila euro per interventi sulle strade della Città metropolitana

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Possono partire su tutto il territorio regionale i cantieri per gliinfrastrutturali finanziati con i fondi Fsc. Dopo il via libera del Cipess eCorte dei Conti alla programmazione prevista dall'accordo siglato un anno fa con il governo, Regione Liguria ha approvato in via