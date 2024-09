serve prevenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Siamo profondamente te addolorati per la tragica perdita di due lavoratori: un operaio è stato schiacciato da un bancale nella periferia di Spoleto, mentre un altro è precipitato dal tetto di un’azienda nel Pavese. Ogni morte sul lavoro è una ferita profonda per la nostra società e un monito per tutti noi". E’ quanto afferma Paolo Capone, segretario generale Ugl, in merito ai due incidenti sul lavoro che ci sono verificati nella periferia di Spoleto e nel Pavese. L’Ugl ribadisce l’importanza di potenziare i controlli e rafforzare le misure di, "attraverso una maggiore formazione e la promozione di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo con forza al governo e alle istituzioni competenti di intervenire con fermezza, incrementando le risorse e i mezzi per evitare il ripetersi di ulteriori tragedie.