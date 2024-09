Scontro tragico sul cavalcavia | perdono la vita due persone

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Incidente mortale nella serata di oggi, giovedì 26 settembre, lungo la strada statale 14, tra Cervignano del Friuli e Torviscosa. Duehanno perso lain unotra veicoli avvenuto intorno alle 20.30. Due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento al vaglio delle