Sci alpino i gigantisti e gli slalomisti andranno in raduno in Svizzera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Manca un mese esatto all’inizio della Coppa del Mondo di sci. Il via della nuova stagione sarà come sempre da Soelden con un doppio appuntamento sul Rettenbach, visto che saranno in programma un gigante femminile ed uno maschile. In vista dell’appuntamento austriaco stanno continuando gli allenamenti delle squadre azzurre, che sono di ritorno dalla fase di preparazione in Argentina. Tra queste ci sono quelle di gigante e slalom maschile, che cominceranno unsulle nevi di Saas Fee, inda mercoledì 2 a lunedì 7 ottobre. Gli azzurri hanno fatto ritorno dal Sudamerica e continueranno gli allenamenti proprio in vista di questa prima gara dell’anno, con gli slalom di Levi e Gurgl che saranno nella seconda metà di novembre prima della partenza per le gare americane.