Schianto frontale muore una giovane mamma

(Di giovedì 26 settembre 2024) Macerata, 26 settembre 2024 – Si chiama Daisy Ronconi lavittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Carrareccia a Macerata. La 37enne, originaria di Urbisaglia, viveva da tempo a Camerino. Poco prima delle 12 di oggi, Daisy era al volante della sua Lancia Ypsilon quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto, sbandando e finendo contro una Range Rover che procedeva in direzione opposta. L’impatto-laterale è stato violentissimo, e le condizioni della 37enne sono apparse subito disperate. Gli operatori del 118 hanno provato a stabilizzarla, in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza su cui la donna è stata caricata per essere portata all’ospedale regionale di Torrette. Ma purtroppo per lanon c’è stato nulla da fare: Daisy lascia una bambina di sette anni.