Sal Da Vinci e la rinascita con ‘Rossetto e Caffè’ | Un successo inatteso ora tornerei a Sanremo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – “Una canzone può cambiarti la vita, elo ha fatto. Di canzoni che mi hanno segnato ne ho scritte tante, ma questa è arrivata in un momento speciale, con la musica che va in tutt’altra direzione. La gioia è doppia, per me e il mio staff. Siamo una squadra e ilè di tutti”, così Sal Daall’Adnkronos, commentando ildel suo singolo, disco d’oro e ancora ai vertici delle classifiche dopo mesi dall’uscita. Il brano ha trionfato nonostante la scarsa programmazione radiofonica. “Non mi sono lamentato”, precisa Da. “È stata una domanda che mi è stata posta: come mai un brano così forte non passa in radio? Forse non si sposa con la loro linea editoriale, ma non ne faccio un dramma. È il pubblico che decide ildi una canzone”.