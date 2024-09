Sagra della Ciammella Sorana

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tutto pronto per la”. L’evento, reso possibile grazie al contributo di Regione Lazio ed Arsial, è in programma domenica 29 settembre 2024, in Piazza Santa Restituta, dalle ore 17.00. Ricco il programmakermesse gastronomica promossa dal Comune di Sora