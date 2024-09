Rsa la protesta dei lavoratori ' usa e getta' Oltre 70 lavoratori in ballo | L' assistenza non è profitto FOTO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayad oltranza deidelle Rsa Botticelli di Greve in Chianti e della Veranella di Firenze. Dopo il presidio a Greve, questa mattina il presidio si è spostato sotto la sede legale del gruppo La Villa, in via Benedetto da