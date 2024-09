Roma-Udinese Agcom avvia istruttoria su diritto di cronaca

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) “L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su proposta del Presidente, ha dato mandato agli uffici dire un’riguardante l’accesso alle immagini per ildiin relazione agli episodi di contestazione verificatisi durante la recente partita di calcio tra”. È quanto si legge in una nota che spiega che “l’mira a garantire che i diritti disiano rispettati e che le immagini degli eventi di interesse pubblico siano accessibili ai media, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento dell’Autorità e delle linee guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A valide a partire dalla stagione sportiva in corso. L’intende verificare se ci siano state limitazioni ingiustificate all’accesso alle immagini da parte degli operatori dell’informazione”.