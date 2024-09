Roma-Atletico Bilbao 1-1 | Dovbyk segna anche in Europa League Soulè troppo frenetico

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lapareggia per uno a uno contro l'al debutto stagionale in. La squadra di Juric dopo aver concesso i primissimi minuti agli spagnoli esprime un bel calcio e si porta in vantaggio col terzo gol consecutivo di, su bellissimo assist di Angelino, sempre più