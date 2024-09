Resilienza ricerca strategia | la Sicilia governa il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tema sempre scottante quello dell'agricoltura. Sotto la lente, in tempo di vendemmia, è certamente il comparto vitivinicolo. Soprattutto iun una regione come la, da sempre sotto pressione per le carenze idriche che il "climate change" sta rendendo ancora più critiche. Antonio Rallo