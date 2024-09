Referendum Borghi | Presenterò proposta di legge per cancellare raccolta firme online

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Il leghista Claudiopresenterà unadiperladiper i. Ad annunciarlo è lo stessosui social. "Non ci vuole un genio per capire che se la Costituzione prevedeva 500milaper iè perché pensava a una soglia alta per evitare L'articolo: “diper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.