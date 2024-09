Reazione fredda e scettica dell’Occidente al piano della vittoria di Zelensky

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il giornale americano Bloomberg ha raccolto le rivelazioni di due esponentipolitica euroamericana, che illustrano lae disicantata verso gli ambizioni programmi del presidente ucraino. Molto semplicemente, a quest’ultimo stanno provando in tutti i modi a far capire che non c’è trippa per gatti. Ma l’ex attore e con lui il suo entourage politico fanno finta di nulla e insistono con la “lista dei desideri”. I politici occidentali stanno cercando di attenuare le aspettative suldiper mettere fine alla guerra. Il presidente ucraino lo ha presentato a New York in questi giorni. I suoi alleati, però, non lo vedono particolarmente adatto a generare una svolta nel conflitto con la Russia.