Reati ambientali i Carabinieri denunciano 7 persone

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'attività di controllo e contrasto agli inquinamenti, in particolare delle matrici acqua e aria, resta una delle priorità dell'Arma Forestale che nei giorni scorsi, in sinergia con idelle Stazioni competenti per territorio, hanno denunciato in stato di libertà 7