Rapimento della piccola Maddie il compagno di cella del sospettato | | Mi confessò di aver preso una bimba

(Di giovedì 26 settembre 2024) Potrebbe esserci una svolta nella scomparsa diMcCann, lainglese di 3 anni rapita nel maggio 2007 mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il principaledel, il tedesco Christian Brueckner, avrebbe confidato a un exdidiuna bambina", durante un "furto con scasso in Algarve". Ma il legale del 47enne smentisce: "Non ha mai detto nulla del genere". Il giornale inglese riporta la testimonianza del detenuto che ha parlato in tribunale a Braunschweig, dove Brueckner è sotto processo per alcuni reati sessuali. L’uomo, Laurentiu Codin, è statodidel 47enne nel 2020. Stando alla sua versione, questi gli avrebbe confidato di"prelevato una" da un appartamento in Portagallo.