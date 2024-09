Raid sul Libano | almeno 90 morti Sirene su Tel Aviv missile lanciato dallo Yemen Gli Usa premono per una tregua

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lehanno risuonato su Telnella notte, annunciando l’arrivo di artiglieria e costringendo la popolazione a trovare riparo nei rifugi. L’esercito israeliano ha confermato il lancio di uncontro la città, partito. Lesono entrate in funzione anche in altre aree centrali del Paese. Intanto per tutta la giornata sono proseguiti i bombardamenti dell’aviazione di Telnel sud dele nella valle della Bekaa. Il ministero della Salute di Beirut riferisce di26 persone uccise. Tre inelle città del distretto di Tiro, un’altra vittima a Qana, nelmeridionale, e due a Cadmo. Ma il bilancio più drammatico si registra a Younine, città nel nord-est del. Qui un attacco aereo ha colpito un edificio di tre piani provocando 20 vittime: 19 erano siriani, lavoratori, ma soprattutto donne e bambini.