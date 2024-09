Rai renziani all’assalto dei 5Stelle traditori e irresponsabili | Ha vinto la linea Travaglio per le poltrone

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Viale Mazzini si conferma una buccia di banana per il centrosinistra, che si presenta in Parlamento per il rinnovo del Cda Rai in ordine sparo e con il coltello tra i denti. Non solo il Pd si auto-isola, con la scelta aventiniana della Schlein in attesa di nuovi assetti, ma i cespugli del mai nato campo largo,in testa, vannodei, gli unici a giocare la partita conquistando due consiglieri. Prima Maria Elena Boschi poi il collega Enrico Borghi partono arma in resta contro il partito di Conte. Rai,all’attacco dei 5Stelli:“Nella Prima Repubblica si diceva che ciò che accade in Rai anticipa ciò che accadrà nel ‘Palazzo’. Viale Mazzini come palestra di Palazzo Chigi, insomma. Vedremo se questa cascante Seconda Repubblica che fatica a darsi una identità confermerà l’assioma”. Così sui social il capogruppo di Italia Viva al Senato.