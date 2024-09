Rai | Federica Frangi dalla lunga esperienza in azienda a membro del Cda Scheda**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Federica Frangi è uno dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione della Rai. Eletta stamane alla Camera, sul suo nome si sono concentrate le forze della maggioranza di centrodestra, attribuendole 174 voti. La giornalista, nata l'8 maggio del 1973 a Roma, è professionista dal 2005. Ha all'attivo una lunga carriera nel servizio pubblico: dopo un inizio come ufficio stampa, ha poi lavorato per tanti anni nella redazione di 'Porta a Porta' e da marzo 2024 è passata alla cronaca nella redazione del Tg2. Frangi ha, tra le sue esperienze, la partecipazione al direttivo di Lettera 22, l'associazione di giornalisti con sede a Roma, specializzata in temi di politica estera, cooperazione internazionale e cultura. Dal 2019 al 2023 è stata presidente di Associazione Stampa Romana.