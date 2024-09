Rai eletti i nuovi membri | regge il patto Meloni-Conte Confermate le anticipazioni di Affari | ecco i nomi del Cda

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 26 settembre 2024)le indiscrezioni ditaliani.it: la Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale quali componenti del Cda della Rai, ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3.