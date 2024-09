Queste foto di Jennifer Lopez senza trucco sono false

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 25 settembre 2024state pubblicate su X duedi «, 55 anni, in strada(einganno)». Il viso dell’attrice e della cantante statunitense, ripreso negli scatti, mostra visibilmente i segni dell’invecchiamento. L’autore del post allude al fatto che, conosciuta semplicemente come Jlo,apparirebbe diversamente. Le stesse immagini circolano anche su Threads. Leperò modificate estate utilizzate per diffondere una notizia falsa. Gli scatti originali che ritraggono Jlo risalgono a ottobre 2019 (all’epoca aveva 50 anni), quando ilgrafo Jackson Lee l’aveva paparazzata mentre passeggiava per le strade di New York. Nelleoriginali il viso dinon appare invecchiato, ed è stato quindi modificato digitalmente per veicolare disinformazione.