Quando torna Luna Rossa? Le prossime regate contro Ineos | programma orari tv streaming

(Di giovedì 26 settembre 2024)Britannia 1-1, la finale della Louis Vuitton Cup è in perfetta parità dopo la prima giornata di gara nelle acque di Barcellona: il sodalizio italiano si è imposto nella regata d’apertura, mentre la compagine britannia ha replicato nel secondo confronto. Equilibrio totale con vento sostenuto tra i 19 e i 21 nodi, le partenze hanno fatto la differenza perché chi si è trovato davanti dopo il via ha saputo amministare il vantaggio. Si ritornerà in acqua sabato 28 settembre per disputare gara-3 e gara-4, poi domenica 29 settembre per altre dueprima di un altro giorno di riposo. A seguire le eventuali gara-9 e gara-10 mercoledì 2 ottobre, eventuali gara-11 e gara-12 venerdì 4 ottobre e poi l’eventuale bella di spareggio sabato 6 ottobre. Conquista il trofeo e si guadagna il diritto di fronteggiare i Kiwi chi vincerà sette