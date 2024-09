Quando si possono accendere i termosifoni? Ecco le date del 2024 e tutte le zone climatiche

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Con l’arrivo dell’autunno, molti italiani iniziano a chiedersisi: lesono già state stabilite e variano in base alla zona climatica in cui si vive. Nonostante le temperature abbiano già iniziato a calare e alcune aree abbiano sperimentato forti piogge e persino nevicate, con condizioni meteorologiche assolutamente difformi, è necessario attenersi al calendario previsto per l’accensione dei riscaldamenti. Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni che vanno dai 500 ai 3mila euro. Ora vediamo le diverse aree geografiche che compongono le “”. Accensione: lee leL’Italia è suddivisa in sei(da A a F), in base alle condizioni meteorologiche medie delle varie località.