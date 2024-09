Quando gioca Sinner in Cina | il prossimo avversario sarà Safiullin o Wawrinka

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – L'8 settembre è stata l'ultima volta che Jannikha calcato il campo da tennis,, a New York, ha battuto in tre set (6-3, 6-4, 7-5) l'americano Taylor Fritz. Con questa vittoria ha confermato il suo primato mondiale, conquistando il suo secondo Slam agli US Open, dopo il trionfo agli Australian Open all'inizio dell'anno. Nonostante una recente perdita personale, il numero 1 del ranking ATP ha scelto di non fermarsi, partecipando al torneo ATP 500 di Pechino. Dopo essersi riposato e aver saltato le qualificazioni di Coppa Davis a Bologna, dove l'Italia ha comunque conquistato l'accesso alle Finals senza di lui, Jannik si è presentato in forma per affrontare il nuovo torneo. Tennis,parte bene a Pechino: battuto Jarry 4-6, 6-3, 6-1.