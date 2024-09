Psg-Juventus oggi in tv | canale orario e streaming Women’s Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alle 18:45 di, giovedì 26 settembre, lafarà visita al Paris Saint Germain al PSG Campus di Poissy in occasione del match di ritorno del Round 2 di. Lo scorso mercoledì le bianconere hanno avuto la meglio con il risultato di 3-1 nella sfida d’andata, ora il compito è quello di difendere il vantaggio in Francia. La partita sarà visibile in diretta sulYoutube del club bianconero e sul sito.com. La partita sarà trasmessa inoltre in diretta su DAZN. A dirigere l’incontro in programma giovedì alle ore 18:45 sarà Frida Klarlund coadiuvata da Fie Bruun, Monica Lokkeberg e Nanna Løf Andersen. La squadra bianconera cerca il pass per la fase a gironi, dove troverebbe, oltre alle altre vincitrici del turno preliminare, Barcellona, Lione, Bayern e Chelsea.