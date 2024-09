Pronostico e quote Mariano Navone – Ben Shelton ATP Tokyo 27-09-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bendifende la vittoria del 2023 in finale contro Karatsev dunque per la sua classifica questo è un torneo molto importante. Dopo aver battuto Opelka nel primo turno si trova di fronte uno specialista della terra battuta come. L’argentino ha sconfitto Darderi nel match di esordio dandoci uno dei rari dispiaceri di InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici