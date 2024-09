Portobello | Bellocchio gira una serie tv su Enzo Tortora

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un pappagallo dietro le sbarre, una gabbia come emblema di una ingiusta prigionia per l’uccello più famoso della tv italiana: una prima locandina è già pronta per Marcochele prime scene di “”, unatv su. La produzione in sei episodi, che prende il nome dal popolare programma tv “”:unatv suL'Identità.