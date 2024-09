Più di 100 dipendenti e 23 milioni di fatturato | la Greiner festeggia 75 anni

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laspa (gruppo) di Lumezzane, quartier generale in Via Monsuello a San Sebastiano, ha da poco celebrato i suoi primi 75di attività: festa grande in azienda, con la partecipazione di tutti i, fornitori e storici clienti di una realtà che vide i suoi primi albori