Pil 2024 a +1% poi cresce a +12% sale il debito

(Di giovedì 26 settembre 2024) Crescita all'1% quest'anno, come indicato nel quadro tendenziale del Def di aprile, che poi si rafforza al +1,2% nei prossimi due anni. Deficit al 3,8% quest'anno, in calo al 3,2% nel 2025 e al 2,7% nel 2026,al 134,8% nell'anno in corso, e poi in aumento al 137,1% nel 2025 e al 138,3% nel 2026 per effetto del Superbonus che peserà 40 miliardi all'anno fino al 2027. Sarebbero queste le cifre contenute nel Piano strutturale di bilancio che il governo sta completando in vista della presentazione alle Camere. E' una "fase complicata perché ci troviamo in un momento di transizione" visto che è la prima volta che si applica il nuovo Patto di Stabilità , e "la linea del Piano strutturale sarà prudente e responsabile", ha detto ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi per presentare il primo Psb.